Elezioni: Calenda, 'Letta? Pronti a discutere ma chiarezza e non contro qualcuno' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Vorrei dire a Letta che apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai 5 stelle. Noi siamo Pronti a discutere, ma con chiarezza sul gas e i rigassificatori o sui rifiuti e i termovalorizzatori. Se no tradiamo l'idea dell'agenda Draghi". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda. "Letta dice o noi o la Meloni, gli ultimi 30 ani di politica in Italia sono stati così, tutti insieme contro qualcuno. Io propongo mettiamo insieme qualcuno per fare qualcosa", ha aggiunto il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Vorrei dire ache apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai 5 stelle. Noi siamo, ma consul gas e i rigassificatori o sui rifiuti e i termovalorizzatori. Se no tradiamo l'idea dell'agenda Draghi". Lo ha detto Carloa In onda. "dice o noi o la Meloni, gli ultimi 30 ani di politica in Italia sono stati così, tutti insieme. Io propongo mettiamo insiemeper fare qualcosa", ha aggiunto il leader di Azione.

AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - fanpage : No a Giuseppe Conte. Sì a Calenda, Renzi e agli ex ministri di Forza Italia. Così Enrico Letta immagina la coalizio… - Open_gol : Il segretario dem spalanca le porte a tutti, tranne Conte, per la sfida che secondo lui sarà contro Meloni candidat… - akavetta : 'Hanno ucciso Mario Draghi, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala forse la pubblicità...'. Nessuno si è… - MarcG_69 : RT @biscottinofelic: #calenda un altra vedova di #Draghi Cerca di fare il bullo dicendo no qua no la.. sà benissimo che dopo le elezion… -