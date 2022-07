Draghi cacciato (anche) dagli italiani, un sondaggio clamoroso: addio forzato alla politica (Di domenica 24 luglio 2022) Brutta batosta per Mario Draghi. Il premier che ha da pochissimo dato le dimissioni non piace agli italiani. Stando a un sondaggio realizzato da Termometro Politico il 70 per cento degli italiani non voterebbe una sua lista. Insomma, numeri alla mano stiamo parlando di sette italiani su dieci. I consensi di una tale lista dunque si attestano attorno al 25,7 per cento. E ancora, gli italiani raggiunti, ora che le elezioni si avvicinano hanno le idee molto chiare sulla crisi di governo: per il 54,6 per cento il ruolo dell'ex banchiere come premier si era ormai esaurito: di questi il 13,1 incolpa i partiti mentre il 41,5 mette sotto accusa lo stesso premier che "stava governando male" e quindi "è giusto che se ne vada". Solo il 31,2 per cento voleva che proseguisse visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Brutta batosta per Mario. Il premier che ha da pochissimo dato le dimissioni non piace agli. Stando a unrealizzato da Termometro Politico il 70 per cento deglinon voterebbe una sua lista. Insomma, numerimano stiamo parlando di settesu dieci. I consensi di una tale lista dunque si attestano attorno al 25,7 per cento. E ancora, gliraggiunti, ora che le elezioni si avvicinano hanno le idee molto chiare sulla crisi di governo: per il 54,6 per cento il ruolo dell'ex banchiere come premier si era ormai esaurito: di questi il 13,1 incolpa i partiti mentre il 41,5 mette sotto accusa lo stesso premier che "stava governando male" e quindi "è giusto che se ne vada". Solo il 31,2 per cento voleva che proseguisse visto ...

