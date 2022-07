“Cancellata dal palinsesto? È gravissimo”: allarme rosso a Rai 1, chiude dopo 7 anni sempre in onda (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle trasmissioni più amate e seguite di Rai1 sta vivendo ore molto tese. I fan sono preoccupati: sarà dolorosissimo Rai1 (Youtube)Il mese di giugno è sicuramente uno dei più intensi a livello televisivo. Si tratta, infatti, del periodo della programmazione dei palinsesti dell’anno successivo che, tra grandi ritorni e inattese novità, vengono annunciati proprio a fine mese. Non sempre ciò che ha successo viene riconfermato poiché, molto spesso, dietro alle scelte dei dirigenti c’è anche un’alternanza di nomi e programmi mirata a non far annoiare mai il pubblico. Nelle ultime ore, infatti, un noto programma di Rai1 sta vivendo momenti di tensione e di preoccupazione. Si parla infatti di una chiusura del tutto inattesa: i fan sono increduli. Rai1, Il Paradiso delle Signore è in bilico Il Paradiso delle Signore (Youtube)In queste ultime ore, tantissimi fan della soap ... Leggi su specialmag (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle trasmissioni più amate e seguite di Rai1 sta vivendo ore molto tese. I fan sono preoccupati: sarà dolorosissimo Rai1 (Youtube)Il mese di giugno è sicuramente uno dei più intensi a livello televisivo. Si tratta, infatti, del periodo della programmazione dei palinsesti dell’anno successivo che, tra grandi ritorni e inattese novità, vengono annunciati proprio a fine mese. Nonciò che ha successo viene riconfermato poiché, molto spesso, dietro alle scelte dei dirigenti c’è anche un’alternanza di nomi e programmi mirata a non far annoiare mai il pubblico. Nelle ultime ore, infatti, un noto programma di Rai1 sta vivendo momenti di tensione e di preoccupazione. Si parla infatti di una chiusura del tutto inattesa: i fan sono increduli. Rai1, Il Paradiso delle Signore è in bilico Il Paradiso delle Signore (Youtube)In queste ultime ore, tantissimi fan della soap ...

EvelynTowanda : @ottaviapozzati @PoliticaPerJedi So leggere e conosco la differenza. Di sinistra il PD non ha più nulla, non ha mai… - MAURO72016404 : RT @SoniaLaVera: @LaVeritaWeb Amato dopo due anni che continuiamo ad appellarci alla @CorteCost per il ripristino della democrazia cancella… - il_Sebeto : @sscnapoli Per molti di voi la parola RISPETTO è stata cancellata dal dizionario. Non è Careca, non è Cavani, ma un… - blueleo0007 : @Marilis20998091 @GraziaMusumeci essere cancellata dal social immagino - 210261gpd : Qualcuno può spiegare a Zuckerberg che Facebook È le sue IA sono stupide e ignoranti. Non capiscono i vari modi di… -