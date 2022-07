Caldo record | l' allarme virus dai ghiacciai ' Possono liberare specie aliene'

Agenzia_Ansa : Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a M… - ignaziocorrao : ???Chiara Cadeddu, docente di Igiene e medicina preventiva della Cattolica e coordinatrice del dossier 'Il cambiamen… - Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - TgrRaiLiguria : La #siccità e il caldo record hanno compromesso la stagione dei #funghi e preoccupano per l'autunno. Siamo andati a… - infoitsalute : Caldo record, Bologna 'bollino rosso'. L'allarme dei medici: 'Crampi e svenimenti, ma anche problemi gravi' -

Ghiacciai e, l'esperto: rischio nuovi virus Roma, 24 luglio 2022 - Siccità, temperaturee umidità : tre fattori allarmanti per Alessandro Miani, presidente della Sima, la società italiana di ...Fine del, ma non per tutti. Il meteorologo Mario Giuliacci , sul suo sito, annuncia quello che l'Italia attendeva da settimane, contrassegnate da afa e temperature. 'Ilinsisterà fino a fine mese, probabilmente potrebbe anche sconfinare nei primi giorni di agosto, anche se nella fase finale la parentesi rovente sembra attenuarsi', si legge. Ma ...Miani, presidente Sima: "Rischio di entrare in contatto con forme viventi rimaste intrappolate da epoche remote". Perché è arrivata da noi la caravella portoghese ...Caldo intenso su tutta l'Italia, con l'anticiclone africano che continuerà a dominare su tutte le regioni fino all'arrivo di una perturbazione atlantica ...