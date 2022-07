Tuffi, Europei giovanili 2022: Giorgia De Sanctis e Simone Conte quarti nel penultimo giorno di gare (Di sabato 23 luglio 2022) Penultima giornata di gare negli Europei 2022 giovanili di Tuffi, in programma a Otopeni (Romania). Tre le Finali previste: la gara femminile (categoria B) dalla piattaforma, la prova maschile (categoria B) del trampolino 3m e il syncro femminile dal trampolino 3m. Dai 10 metri Giorgia De Sanctis non è riuscita salire sul podio come nei giorni precedenti, dovendosi acContentare della quarta posizione con il punteggio di 300.65. A vincere l’oro è stata la britannica Maisie Bond (334.95) davanti alle due tedesche Cora Luise Schiebold (309.80) e Sina Van der Laan (303.25). Si è classifica undicesima l’altra azzurra Diana Caterina Romano (234.30). Stesso risultato per Simone Conte dal tre metri. Il classe 2007 nostrano ha ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Penultima giornata dineglidi, in programma a Otopeni (Romania). Tre le Finali previste: la gara femminile (categoria B) dalla piattaforma, la prova maschile (categoria B) del trampolino 3m e il syncro femminile dal trampolino 3m. Dai 10 metriDenon è riuscita salire sul podio come nei giorni precedenti, dovendosi acntare della quarta posizione con il punteggio di 300.65. A vincere l’oro è stata la britannica Maisie Bond (334.95) davanti alle due tedesche Cora Luise Schiebold (309.80) e Sina Van der Laan (303.25). Si è classifica undicesima l’altra azzurra Diana Caterina Romano (234.30). Stesso risultato perdal tre metri. Il classe 2007 nostrano ha ...

