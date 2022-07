Trieste | Passaro e Maestrelli si sfidano per un posto in finale

(Di sabato 23 luglio 2022) Il derby azzurro di semimetterà di fronte per la seconda volta nelle loro carriere il 21enne perugino e il 19enne pisano, una sfida per l'atto conclusivo del Challenger friulano dal sapore di Next Gen

Sarà derby in semifinale tra Passaro e Maestrelli nel challenger di Trieste. Il primo ha sconfitto Gombos 63 36 62. Partite da seguire oggi: - Gstaad, Thiem-Berrettini, ore 11:00. E pure il derby tra i due enfant prodige Maestrelli e Passaro al challenger di Trieste... Due che hanno... Ci sarà una semifinale tutta italiana! Passaro, che ha sconfitto Gombos 6-3 3-6 6-2, sfiderà Maestrelli.

Ora, per, ci saranno i challenger di Todi, Verona e, dove potrà puntare a migliorare una classifica già in chiara scalata e, perché no, spuntare un posto nelle qualificazioni degli US ...... Mattia Cuoluvaris (Villa Romano') e Matteo(Biella). Nel tabellone è stato un susseguirsi ...valida coppia della società del presidente Luigi Grimaldi prevale per 3 - 1 su Luca Severi (-...Francesco Passaro sconfigge Norbert Gombos e vola in semifinale al Challenger di Trieste: è la terza volta consecutiva che il perugino si trova a disputare il penultimo atto in tornei di questo calibr ...Il Challenger 80 di Tampere (la terza più importante città finlandese, nella regione dei grandi laghi) è probabilmente il più importante della settimana dopo quello di Trieste. Il torneo (terra battut ...