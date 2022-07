Traffico Roma del 23-07-2022 ore 18:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma da trovati all’ascolto da Simone a Cerchiara non molto il Traffico in questa giornata ma incidenti e incendi stanno provocando disagi e difficoltà negli spostamenti in zona policlinico a causa di incidente chiusa via Spallanzani all’altezza di piazza Salerno sulla via Ardeatina si è ribaltato un veicolo nei pressi di viale Sartorio abbiamo rallentamenti incidente in via di Pratica di Mare zona Castel Romano teli per code nelle due direzioni incendio disagi fuori Roma vicino Nomentana chiusa via della Cesarina incendi sulla Viale Togliatti all’altezza dell’autostrada A24 è in via di Castelfusano all’altezza di via dei Pescatori un altro incendio fuori Roma interessa la linea ferroviaria dell’alta velocità Roma Firenze rallentata verso Roma per guasto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverdeda trovati all’ascolto da Simone a Cerchiara non molto ilin questa giornata ma incidenti e incendi stanno provocando disagi e difficoltà negli spostamenti in zona policlinico a causa di incidente chiusa via Spallanzani all’altezza di piazza Salerno sulla via Ardeatina si è ribaltato un veicolo nei pressi di viale Sartorio abbiamo rallentamenti incidente in via di Pratica di Mare zona Castelno teli per code nelle due direzioni incendio disagi fuorivicino Nomentana chiusa via della Cesarina incendi sulla Viale Togliatti all’altezza dell’autostrada A24 è in via di Castelfusano all’altezza di via dei Pescatori un altro incendio fuoriinteressa la linea ferroviaria dell’alta velocitàFirenze rallentata versoper guasto ...

