Traffico Roma del 23-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina proseguendo poi sulla via Pontina direzione Pomezia troviamo rallentamenti tra Spinaceto e il bivio per Pratica di Mare analoga situazione sulla via Aurelia da Torrimpietra a Palidoro molto trafficata la litoranea ostia-anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Capocotta e Marina di Ardea ad agevolare gli spostamenti fino alle 16 di oggi il fermo dei mezzi pesanti Mentre domani come ogni domenica il fermo sarà dalle 7 alle 22 per il trasporto pubblico ricordiamo che hai sulla linea fl8Nettuno il servizio è momentaneamente sospeso per problemi tecnici nel tratto compreso tra Marechiaro e nettuno Inoltre da oggi al 4 settembre sulla ferrovia fl4c saranno ...