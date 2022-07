"Riaprire i manicomi": l'orrore del big del Pd contro Salvini, l'insulto più vergognoso (Di sabato 23 luglio 2022) La campagna elettorale è già iniziata. E con essa, anche gli insulti della sinistra contro i leader del centrodestra. In questo caso si parla di quanto detto da Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini. Già, il governatore della Campania è tornato a parlare "a modo suo", con toni caustici, sprezzanti. Ed è tornato a colpire uno dei suoi bersagli preferiti: Salvini, appunto. "Devo dire che le prime dichiarazioni di Salvini che ho sentito, le solite palle sulla tassa piatta, sugli immigrati, un'altra scienziateria come quota 40, mi hanno convinto di una cosa che ho ripetuto più volte: la riforma più urgente da fare in Italia è la riapertura dei manicomi", ha sparato ad alzo zero De Luca nel corso della sua consueta diretta Facebook che tiene ogni venerdì. Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) La campagna elettorale è già iniziata. E con essa, anche gli insulti della sinistrai leader del centrodestra. In questo caso si parla di quanto detto da Vincenzo De LucaMatteo. Già, il governatore della Campania è tornato a parlare "a modo suo", con toni caustici, sprezzanti. Ed è tornato a colpire uno dei suoi bersagli preferiti:, appunto. "Devo dire che le prime dichiarazioni diche ho sentito, le solite palle sulla tassa piatta, sugli immigrati, un'altra scienziateria come quota 40, mi hanno convinto di una cosa che ho ripetuto più volte: la riforma più urgente da fare in Italia è la riapertura dei", ha sparato ad alzo zero De Luca nel corso della sua consueta diretta Facebook che tiene ogni venerdì. Insomma, ...

