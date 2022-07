Napoli a Castel di Sangro | i tifosi | “Con voi sempre e comunque”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilè arrivato adiper la seconda parte del ritiro estivo, grande entusiasmo tra i. Spalletti e la squadra sono sbarcati in Abruzzo a Rivisondoli dove sosterranno il ritiro pre campionato, giocando anche quattro amichevoli. Grandissima accoglienza per i calciatori azzurri, che si alleneranno presso lo stadio Patini davanti a migliaia di spettatori. “Forza” e “Saremo con voi” sono gli slogan che hanno urlato ipresenti già in Abruzzo in queste ore. C’è grande curiosità per vedere gli allenamenti di Luciano Spalletti, dato che la seconda parte del ritiro sarà incentrata alle prove tattiche per la prossima stagione. Spalletti ha già deciso di passare al 4-3-3, ma possono esserci anche altri ...