Moda d’Autore | a Lignano Sabbiadoro vince Alessia Fragassi

(Di sabato 23 luglio 2022)di Città Sant’Angelo (Pe) con la sua mini-collezione “100% Riciclo” si è aggiudicata a(Ud) la tredicesima edizione del concorso per stilisti “”. La stilista ha presentato tre outfit realizzati con materiali utilizzati in precedenza nella sua casa e nel suo laboratorio: il primo con una tovaglia antimacchia con rose e petali finti, cuciti singolarmente sull’abito; il secondo realizzato con il copridivano in broccato e frange prelevate da una tenda; il terzo composto e realizzato con le tende ed applicazioni di moschiera da esterno sul top. Diciannove gli stilisti in gara che, dopo aver superato una prima fase di selezione si sono dati appuntamento in Terrazza a Mare per la finale di questo evento, presentato da Michele Cupitò con ...