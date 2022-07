LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: iniziata la cronometro! Lampaert in ritardo, fra poco Ganna (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.48: Bjerga al secondo intermedio ha 1’35” di vantaggio su Frison e Juul-Jensen. Sta andando fortissimo il danese 13.45: Il polacco Bodnar è secondo al primo intermedio, terzo posto per Lampaert che ha già 22? di ritardo da Bjerg e perde subito i galloni di favorito della tappa odierna 13.39: Van Moer ha un ritardo di 31? da Bjerg al primo intermedio e si inserisce al secondo posto 13.36: Sempre Bjerg, Frison, Trgis al primo rilevamento. Turgis miglior tempo al secondo rilevamento quando sono passati i primi 4 13.33: Il danese Bjerg è partito fortissimo ed è primo al primo rilevamento con 12’37” e quindi un vantaggio enorme, di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.48: Bjerga al secondo intermedio ha 1’35” di vantaggio su Frison e Juul-Jensen. Sta andando fortissimo il danese 13.45: Il polacco Bodnar è secondo al primo intermedio, terzo posto perche ha già 22? dida Bjerg e perde subito i galloni di favorito della tappa odierna 13.39: Van Moer ha undi 31? da Bjerg al primo intermedio e si inserisce al secondo posto 13.36: Sempre Bjerg, Frison, Trgis al primo rilevamento. Turgis miglior tempo al secondo rilevamento quando sono passati i primi 4 13.33: Il danese Bjerg è partito fortissimo ed è primo al primo rilevamento con 12’37” e quindi un vantaggio enorme, di ...

