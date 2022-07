LIVE Lens - Inter 1 - 0: segui il match in diretta (Di sabato 23 luglio 2022) Lens (Francia) - Dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco , l' Inter di Simone Inzaghi si prepara per la terza amichevole di questo pre campionato. I nerazzurri affronteranno il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022)(Francia) - Dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco , l'di Simone Inzaghi si prepara per la terza amichevole di questo pre campionato. I nerazzurri affronteranno il ...

Inter : Ultime da Lens solo in live su Twitch! Entra in diretta ?? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: LIVE #LensInter 1-0 (90' Openda): GOL LENS ? Deviazione su calcio d'angolo di Openda e palla in rete, Cordaz battuto https… - Jsoliman90 : RT @FcInterNewsit: LIVE - Lens-Inter 1-0, si chiude il match, Inter sconfitta - FcInterNewsit : LIVE - Lens-Inter 1-0, si chiude il match, Inter sconfitta - FcInterNewsit : LIVE - Lens-Inter 1-0, gol allo scadere di Openda -