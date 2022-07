L’intransigenza dell’Amore

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 23 luglio 2022) Di Vincenzo Calafiore 23 Luglio 2022 Udine “ …. . L’amore è intransigente,non ammette errori e perdona solo una volta. Se lo tradisci, vivrai una vita da mendicante, non sarà più uguale a quella che avevi avuto. Si nutre di – ti Amo – e con un ti amo contraccambia la tua lealtà ! “ Vincenzo Calafiore “ Ti Amo “ non è solo desiderio, passione, è oltre ! E’ l’emozione di risiedere e di esistere in un altro cuore. E’ il senso del viaggio, il senso della vita. E’ il motivo trainante e vitale! Non esiste un giorno solo per amare. Lo è tutti i giorni importante sempre, e non soltanto un giorno. Un uomo che ama non calpesta il suo cuore, ma la sorprende anche quando non si aspetta niente. Lei ha nei suoi occhi un cielo tutto per te, e va amata ogni giorno come fosse il primo. Non ha bisogno di fiori ma solo di due braccia che la stringono, di un bacio ...