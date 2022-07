Leclerc: 'Sorpresi noi stessi dalla nostra velocità' (Di sabato 23 luglio 2022) Settima pole position stagionale per Charles Leclerc , ottava del campionato in 12 round per la Ferrari . Ci sarà la F1 - 75 del monegasco a scattare davanti a tutti nel GP di Francia , per un miglior ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) Settima pole position stagionale per Charles, ottava del campionato in 12 round per la Ferrari . Ci sarà la F1 - 75 del monegasco a scattare davanti a tutti nel GP di Francia , per un miglior ...

mvb66 : RT @autosprint: #Leclerc: 'Sorpresi noi stessi dalla nostra velocità' - autosprint : #Leclerc: 'Sorpresi noi stessi dalla nostra velocità' - Nerys__ : RT @FUnoAT: ??#Leclerc “Dopo il Q1 eravamo molto sorpresi, io in particolare, del passo che avevamo, poi anche in Q2 siamo stati forti: in q… - FUnoAT : ??#Leclerc “Dopo il Q1 eravamo molto sorpresi, io in particolare, del passo che avevamo, poi anche in Q2 siamo stati… - F1ingenerale_ : ?? Leclerc: “È stato un gran giro, devo ringraziare Carlos per il suo aiuto. Grande gioco di squadra. Eravamo sorpre… -