Juve Paredes | la carta bianconera potrebbe essere Rabiot | le ultime

CalcioNews24 : La #Juve continua a pensare a #Paredes, attenzione alla carta #Rabiot ?? - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: CALCIO |Mercato, Roma sprint per Wijnaldum, la Juve punta Paredes. Siviglia e Lazio parlano per Luis Alberto, il Milan su… - Mottos92 : RT @mattofra: ?? Paredes-Juve: si lavora sulla formula. A breve novità. ???? ?????? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, ora #Paredes e #Morata per finire il grande disegno: Oltre al ritorno dell’attaccante, il club bianconero lavor… - Vincenzo140893 : RT @ValePieraccini: (#ts) #Paredes aspetta la #Juve e la chiave potrebbe essere #Rabiot che è freddo nei confronti dell’interesse del #Lion… -

TORINO - Ramsey e Arthur aprono la porta a. Ma serve ancora tempo. Dopo l'avvio scoppiettante del mercato, che ha portato Di Maria, Pogba e Bremer, laè al lavoro per mettere il punto esclamativo e completare il percorso di ...Deve migliore in uscita palla al piede, ma in questaci può spostare. Fagioli: gioca a destra ... Qualcuno in mezzo deve partire,può arrivare. Fagioli deve restare. RIMANDATI Kean: entra ...La Juve resta la regina del mercato: dopo Pogba, Di Maria e Bremer ora punta su Morata e Paredes. Ma anche la Roma si muove alla grande. Inter e Milan in stand-by ...Oltre al ritorno dell’attaccante, il club bianconero lavora all’acquisto del regista. Bisogna però trovare l’accordo per l’uscita di Ramsey e una sistemazione per Arthur ...