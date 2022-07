Gianfranco Apicerni pronto ad azioni legali dopo la sua finta intervista su Noemi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 luglio 2022) Da quando è esploso sui giornali il gossip che ha visto protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, molti italiani vorrebbero conoscere qualche dettaglio in più su quella che dovrebbe essere l’attuale fidanzata dell’ex capitano della Roma. Ma diBocchi, si sa davvero molto poco. Per questo, avevano interessato molto le dichiarche, ex tronista di Uomini e Donne e oggi, postino di C’è posta per te, aveva rilasciato alla rivista DiPiù. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi” aveva detto l’ex tronista. O almeno, sul giornale c’era questo suo virgolettato che però oggi, è stato smentito proprio ...