Firenze, spinge donna incinta giù dal treno e le strappa il burqa: denunciato (Di sabato 23 luglio 2022) commenta Le avrebbe strappato il burqa dal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta giù dal treno intimandole di non provare a risalirci. E' successo alla stazione di Calenzano (Firenze) . Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 luglio 2022) commenta Le avrebbeto ildal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta giù dalintimandole di non provare a risalirci. E' successo alla stazione di Calenzano () . Il ...

infoitinterno : Firenze, le strappa il burqa e la spinge giù dal treno: aggredita donna incinta di 7 mesi. «Non puoi stare qui - Donato72981730 : Ma perché? Era anche incinta. ?? Le strappa il burqa e la spinge fuori dal treno anche se incinta: denunciato per le… - ANTONINORABOTTI : Firenze, le strappa il burqa e la spinge giù dal treno: aggredita donna incinta di 7 mesi. «Non puoi stare qui»… - KeartonMargaret : @Giulio_Firenze @Kurosh_74 Vento che spinge in giù l'aria calda. Fino ad'ora almeno quello non c'era. - giulia0268 : Firenze, le strappa il burqa e la spinge giù dal treno: aggredita donna incinta di 7 mesi. «Non puoi stare qui» -