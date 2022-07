F1 | pagelle qualifiche GP Francia 2022 | Leclerc garanzia | Sainz l’uomo squadra in più

(Di sabato 23 luglio 2022) Gioco die talento. Ledel Gran Premio dipremiano la Ferrari in tutto e promuovono Charlesin pole position, davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Ma è sicuramente Carlosil migliore di questo sabato. CARLOS10 – Nonostante il cambio di power unit e la penalità che lo costringerà a partire dal fondo, lo spagnolo è tra i grandi protagonisti delledi Le Castellet. Magnussen (l’altro pilota in penalità) supera il taglio entrambe le volte e stuzzica, che non si fa pregare e regala spettacolo, prendendosi il gusto di dare 9 decimi a Verstappen nel Q2 a parità di gomma. E poi nel Q3 si mette anche a disposizione del compagno di...

... date, orari tv e circuiti F1 GP Austria 2022, ledi Spielberg Domenica 24 luglio Gara: 15.00 TUTTO SUL GP DI FRANCIA 2022 RISULTATI CRONACA LIVE: PL1 - PL2 - PL3 -- GARA ALBO D'...NelleHamilton va a sbattere, il boato dei tifosi di Verstappen: polemiche Pierre Gasly: 3 Pessimo come non mai. Ha buttato fuori Vettel e ha collezionato penalità, in un'altra ...Il tredicesimo appuntamento stagionale con la MXGP si è tenuto questo fine settimana sul tracciato duro e sassoso di Loket, in Repubblica Ceca. Chi sono i promossi e i bocciati del GPSuccede di tutto negli USA: vediamo chi ha saputo approfittare delle condizioni con le pagelle del New York E-Prix.