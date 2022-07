F1, Carlos Sainz: “Potevo giocarmi la pole, ma almeno ho aiutato Charles e la squadra. Sarà una gara difficile” (Di sabato 23 luglio 2022) Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti delle qualifiche odierne a Le Castellet, dimostrandosi estremamente competitivo in Q1 e Q2 per poi concedere la scia alla Ferrari del compagno di squadra Charles Leclerc, aiutandolo a conquistare la pole position per il GP di Francia. Lo spagnolo della Rossa si è sacrificato in Q3, non mettendo a referto giri cronometrati, perché già certo di partire in ultima fila (19°) domani in gara per aver montato la quarta power-unit dell’anno. “Se c’era un weekend in cui poter fare la pole sull’asciutto, era questo. Si vede da come andavo forte nelle prove libere, in Q1 e Q2. È andata così, fa parte del gioco. Perlomeno ho fatto il massimo per poter aiutare Charles e la squadra a raggiungere la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)è stato uno dei grandi protagonisti delle qualifiche odierne a Le Castellet, dimostrandosi estremamente competitivo in Q1 e Q2 per poi concedere la scia alla Ferrari del compagno diLeclerc, aiutandolo a conquistare laposition per il GP di Francia. Lo spagnolo della Rossa si è sacrificato in Q3, non mettendo a referto giri cronometrati, perché già certo di partire in ultima fila (19°) domani inper aver montato la quarta power-unit dell’anno. “Se c’era un weekend in cui poter fare lasull’asciutto, era questo. Si vede da come andavo forte nelle prove libere, in Q1 e Q2. È andata così, fa parte del gioco. Perlomeno ho fatto il massimo per poter aiutaree laa raggiungere la ...

