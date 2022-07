(Di sabato 23 luglio 2022) Altra polemica che ha preso di miraBortuzzo, uno dei protagonisti della sesta edizione del Gf Vip: infatti dopo il durosubito da una ragazza disabile, che lo aveva accusato di avere una posizione privilegiata al concerto di Ultimo rispetto agli altri ragazzi in carrozzina, nella giornata di ieri c’è stato un altro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamoroso dietrofront?e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip, Katia e la sua gaffe clamorosa sulla disabilità di(VIDEO): bufera social contro la soprano Antonella Elia difende Lulù e attacca: “E’ stata sincera fin dall’inizio e lui no, perché sennò chiudi una storia…”, durissima ...

Senza nulla togliere alle carriere di entrambe le prescelte, l'exha voluto fare un appunto alla scelta di Signorini. Secondo la Selassié il conduttore non ha voluto osare proponendola come ...Un affondoquello d i Alex , il quale tuttavia ha trovato diversi fan ad appoggiarlo. Sebbene Soleil goda di una popolarità invidiabile, è altresì vero che l'exha occupato ... Ex gieffina, durissimo attacco a Manuel: "Ma chi si crede di essere, coltiva l'umiltà e non peccare di presunzione perché... Altra polemica che ha preso di mira Manuel Bortuzzo, uno dei protagonisti della sesta edizione del Gf Vip: infatti dopo il duro attacco subito da una ragazza di ...Il giovane nuotatore asfaltato da Veronica Satti: "Ma chi si crede di essere" Nelle scorse ore una ragazza disabile ha riservato delle dure critiche a ...