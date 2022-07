Draghiani immaginari | la fantomatica “agenda” non esiste | è quella dettata dall’Europa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 luglio 2022) C’è unadi governo Draghi” che viene sventolata come bandiera da una sinistra che per nascondere il vuoto della propria se ne inventa una. Non si è ben capito cosa sia e la compagine delle vittime di Draghi ci si sono aggrappati come fanno le persone che sentono di affogare quando intravedono un appiglio utile ad un’ipotetica salvezza. Dal Pd a Renzi a di Maio: si litigano le “spoglie” di Draghi È chiara la linea che i cosiddetti democratici intenderanno seguire. Cavalcare le spoglie del banchiere per cercare di raccattare quei nostalgici, convinti di fargli credere che un Letta, un Di Maio e un Renzi qualunque rappresentino la continuità del Presidente uscente. E allora ecco che fra i tavoli delle feste dell’Unità,fra una porchetta e un “bella ciao”, girano volantini con impressa l’immagine di Draghi e ...