Dalla leadership ai collegi | tutte le grane del centrodestra ‘unito’ che si dice pronto a governare

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) La coalizione diformata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, capace di produrre disastri politici come la candidatura congiunta a sindaco di Roma di Enrico Michetti, apparso subito inadeguato e battuto dal dem Gualtieri, oppure la spaccatura Sboarina-Tosi a Bologna che ha consegnato le chiavi di Verona a Damiano Tommasi, o ancora il semplice fatto di chiamarsi “coalizione” stando però per due terzi al governo e per un terzo all’opposizione, ora è chiamata all’unità in vista delle elezioni del 25 settembre. Le ha invocate per mesi Giorgia Meloni, le hanno scelte strategicamente Salvini e Berlusconi negando la fiducia al governo Draghi. A chi spetta lanella coalizione diUn accordo tra i tre leader – che si vedranno in un vertice istituzionale all’inizio della prossima settimana – stabilisce ...