Da Simest supporto alle imprese colpite dalla crisi in Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Il difficile contesto geopolitico dominato dal conflitto in Ucraina produce delle inevitabili conseguenze su quella porzione del sistema imprenditoriale italiano, storicamente legato all'area sia in termini di esportazioni sia in termini di approvvigionamenti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo.Proprio per permettere alle imprese italiane, già provate dall'emergenza pandemica, di affrontare questa nuova difficoltà, Simest ha strutturato un intervento a sostegno delle realtà maggiormente esposte nei confronti dei Paesi coinvolti nel conflitto (Russia, Ucraina e Bielorussia). Tali imprese avranno la possibilità di accedere a due tipologie di finanziamenti agevolati con un rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto ...

