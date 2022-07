Cagliari | idea Caputo per l’attacco | concorrenza dalla A

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilvuole fare sul serio per l’attaccante: dopo aver visto sfumare Lapadula, potrebbe virare suIlvuole fare sul serio per l’attaccante: dopo aver visto sfumare Lapadula, potrebbe virare su. L’attaccante della Sampdoria è cercato ancheCremonese e a fronte ad una buona offerta i blucerchiati non si opporrebbero. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari_1920 : Maran: «Quella è la mia idea di calcio. A Cagliari utilizzavamo un sistema di gioco uguale» #cagliaricalcio… - Luca04251452 : @CagliariNews24 Ma la Cremonese un idea propria non ce l’ha !! Ogni volta che tratta un calciatore il Cagliari ci s… - palermo24h : Maran «Quella è la mia idea di calcio. A Cagliari utilizzavamo un sistema di gioco uguale» - CagliariNews24 : Maran: «Quella è la mia idea di calcio. A Cagliari utilizzavamo un sistema di gioco uguale» #Cagliari - infoitsport : L'ex Maran: 'L’esperienza di Cagliari? Quella è la mia idea di calcio' -

...è l'ultimadella Cremonese per l'attacco: la squadra di Alvini ha bisogno di rinforzi di categoria e si sarebbe inserita nella corsa all'attaccante del Benevento, proprio quando il...... Ounas è poi andato a giocare in prestito al Nizza (stagione 2019/20) e proprio al, dove ... con Nandez pronto a fare il percorso inverso direzione Campania: per ora si tratta di un', ...Il Cagliari vuole fare sul serio per l’attaccante: dopo aver visto sfumare Lapadula, potrebbe virare su Caputo Il Cagliari vuole fare sul serio per l’attaccante: dopo aver visto sfumare Lapadula, potr ...Quella è la mia idea di calcio'. vedi letture. L'ex allenatore rossoblù Rolando Maran, ora allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di 50 Canale su diversi temi tra cui la nuova stagione in Serie ...