Arrestato per tentato omicidio mentre prende il sole in spiaggia 

AGI I carabinieri lo hanno ammanettato mentre prendeva il sole in riva al mare sul litorale spezzino, dalle parti di Bocca di Magra. A.H.L., 32 anni, origini marocchine, sicuramente non si aspettava di passare da una situazione idilliaca al carcere di La Spezia dove è stato portato con le accuse di tentato omicidio aggravato in concorso, violenza privata ed estorsione. Il provvedimento è stato firmato dal gip di Pavia nell'ambito di un'indagine sull'aggressione ai danni di Mohamed Delloufi, trovato nelle campagna pavesi, zona di Broni, dissanguato dai colpi di fucile alle gambe. Il fatto è stato inquadrato in una faida tra bande per lo spaccio di droga. Il 9 luglio, i carabinieri di Pavia avevano già arrestato 4 persone, 3 marocchini e un egiziano e sequestrato 30mila euro, ritenuti ...

