Anniversario vittoria di Tazio Nuvolari sul circuito Principe di Piemonte ad Avellino (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – È un Anniversario storico per lo sport automobilistico d’Irpinia e che, magari, in occasione del Gran Premio di Francia al via tra poche ore sul Paul Ricard, potrebbe rivelarsi beneaugurante per tutti i “tifosi” al mondo. 90 anni fa, domenica 24 luglio 1932, Tazio Nuvolari sfrecciava, infatti, per le strade di Avellino firmando vittoria e record alla quinta edizione del circuito Principe di Piemonte. Un trionfo nei colori della Scuderia Ferrari e con lo stesso numero 16 oggi in pole position a Le Castellet nel Gran Premio di Francia in Formula Uno con Charles Leclerc. Tra i principali eventi dell’epoca, dove tra l’altro, per la prima volta in un circuito in Italia, faceva la sua ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– È unstorico per lo sport automobilistico d’Irpinia e che, magari, in occasione del Gran Premio di Francia al via tra poche ore sul Paul Ricard, potrebbe rivelarsi beneaugurante per tutti i “tifosi” al mondo. 90 anni fa, domenica 24 luglio 1932,sfrecciava, infatti, per le strade difirmandoe record alla quinta edizione deldi. Un trionfo nei colori della Scuderia Ferrari e con lo stesso numero 16 oggi in pole position a Le Castellet nel Gran Premio di Francia in Formula Uno con Charles Leclerc. Tra i principali eventi dell’epoca, dove tra l’altro, per la prima volta in unin Italia, faceva la sua ...

