Volley, Nations League 2022: tabellone semifinali. Orari partite, programma, tv, streaming (Di venerdì 22 luglio 2022) Italia-Francia e Polonia-USA sono le semifinali della Nations League 2022 di Volley maschile. Sarà la Unipol Arena di Bologna a ospitare le due partite in programma sabato 23 luglio. I padroni di casa sognano il colpaccio contro i Campioni Olimpici: i Campioni d'Europa hanno tutte le carte in regola per fronteggiare alla pari la corazzata transalpina guidata da coach Andrea Giani e regala una grande gioia al caloroso pubblico dell'impianto emiliano. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno battuto l'Olanda ai quarti di finale e giocheranno a viso aperto contro la Francia, capace invece di regolare il Giappone. Simone Giannelli e compagni inseguono la qualificazione all'atto conclusivo, da disputare domenica sera contro la vincente del confronto tra la Polonia (i Campioni ...

