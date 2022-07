Venezia 2022: in arrivo Don't Worry Darling, Blonde, Timothée Chalamet, Cate Blanchett e Luca Guadagnino? (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra i titoli più attesi la cui presenza in programma a Venezia 2022 è quasi certa si segnalano Don't Worry Darling di Olivia Wilde, il biopic Blonde, l'horror di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e il nuovo film con Cate Blanchett. Martedì 26 luglio scopriremo il programma di Venezia 2022, ma come ogni anno Variety si lancia nelle previsioni e anticipazioni sul programma suggerendo il possibile arrivo di alcuni tra i titoli più attesi. Tra questi, Don't Worry Darling di Olivia Wilde con Harry Styles, il biopic Blonde, il nuovo film di Luca Guadagnino con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra i titoli più attesi la cui presenza in programma aè quasi certa si segnalano Don'tdi Olivia Wilde, il biopic, l'horror dicone il nuovo film con. Martedì 26 luglio scopriremo il programma di, ma come ogni anno Variety si lancia nelle previsioni e anticipazioni sul programma suggerendo il possibiledi alcuni tra i titoli più attesi. Tra questi, Don'tdi Olivia Wilde con Harry Styles, il biopic, il nuovo film dicon ...

teatrolafenice : Eccoli qui per voi i fuochi d’artificio della Festa del Redentore 2022. Chi sia di buon auspicio come lo fu per Ven… - SkyTG24 : Calcinato, folgorato in cantiere Tav Brescia-Venezia: morto 60enne - EasyInve : Tutti gli alloggi disponibili su Airbnb a Venezia. Abbiamo utilizzato i dati pubblicati da @InsideAirbnb per realiz… - nuova_venezia : Trapani, giovane turista straniera: “Violentata da quattro ragazzi appena conosciuti al ristorante” - nuova_venezia : Mestre, maxi sequestro di 70 chili di droga: era destinata alla movida estiva sul litorale veneto -