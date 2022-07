Uomini e Donne, “Sono il papà più felice del mondo”: aspettano un maschietto! (Di venerdì 22 luglio 2022) Uomini e Donne, “Sono il papà più felice del mondo”: aspettano un maschietto; l’annuncio ha fatto impazzire di gioia i fan della coppia. “La vita questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo.” Con queste parole, lo scorso maggio, uno dei volti più amati di Uomini e Donne ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 luglio 2022), “ilpiùdel”:un maschietto; l’annuncio ha fatto impazzire di gioia i fan della coppia. “La vita questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo.” Con queste parole, lo scorso maggio, uno dei volti più amati diha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - toooggiuro : @ClaudioCros2 @SimoPillon Ah ben se gli uomini fossero tutti come te, le donne avrebbero sacrosanta ragione ?? - FedeLaPighaus : Quindi da oggi al 25 settembre ci saranno uomini e donne che fingeranno di fare i politici, propinandoci le più gra… - Fandimestesso1 : Care donne, a ogni st*onzo che incontrate, sappiate che ci sono uomini vittime di st*onze. Di conseguenza, se propr… -