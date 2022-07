Uomini e Donne, Luca Onestini ha ritrovato l’amore? “Lei” è diversa da tutte le altre (Di venerdì 22 luglio 2022) l’amore sembra essere tornato a bussare alla porta di Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista del GF Vip 2 è single ormai da qualche mese, da quando cioè è finita malissimo la storia con l’influencer spagnola Cristina Porta, ma starebbe frequentando una ragazza che avrebbe già presentato in famiglia, anche se non ancora ai followers su Instagram. Come riposta il settimanale “Chi”, lei si chiama Bea ed è diversa da tutte le altre ragazze che Luca Onestini ha avuto prima in quanto non è famosa né è legata in qualche modo con il mondo dei social o della televisione. Una ragazza della porta accanto, insomma, che fa ben sperare i fan dell’ex tronista: che sia lei quella giusta? Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022)sembra essere tornato a bussare alla porta di. L’ex tronista died ex protagonista del GF Vip 2 è single ormai da qualche mese, da quando cioè è finita malissimo la storia con l’influencer spagnola Cristina Porta, ma starebbe frequentando una ragazza che avrebbe già presentato in famiglia, anche se non ancora ai followers su Instagram. Come riposta il settimanale “Chi”, lei si chiama Bea ed èdaleragazze cheha avuto prima in quanto non è famosa né è legata in qualche modo con il mondo dei social o della televisione. Una ragazza della porta accanto, insomma, che fa ben sperare i fan dell’ex tronista: che sia lei quella giusta? Dello stesso ...

