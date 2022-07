Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara elezioni politiche la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle camere ha fatto partire il conto alla rovescia in vista del voto che si terrà il prossimo 25 settembre del premier dimissionario Mario Draghi Rimane però ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti attenzione adesso Alle tappe alle scadenze che dovranno essere rispettate prima delle elezioni del 25 settembre vediamo quali sono la prima della presentazione degli elenchi Degli elettori all’estero il Viminale si occupa delle invia la Farnesina degli elenchi definitivi la scadenza di Italy Invia è stabilita per legge deve avvenire entro il sessantesimo giorno antecedente le lezioni quindi entro il prossimo 27 luglio i partiti ...