Ultime Notizie – Covid | Pregliasco | “Forse raggiunto il picco”

(Di venerdì 22 luglio 2022) “Probabilmente siamo arrivati all’apice” e ildi questa ondata estiva di-19 è stato. Ma “si vedràla prossima settimana o fra 2, perché ditoccato si può parlare solo quando c’è un’effettiva discesa”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentato i dati del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “E’ chiaro che, come abbiamo visto in tutte le precedenti ondate di, i casi gravi e anche i decessi continueranno a esserci”, perché la discesa di ricoveri e morti arriva “con quel ritardo di 2-3 settimane che ormai conosciamo – ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – legato all’insorgenza delle complicanze ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Tottenham, Joao Pedro, Milan e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere semp… - SkyTG24 : Crisi di governo, sciolto il Parlamento. Si vota il 25 settembre. DIRETTA - dimeo_s : Non scaricate l’onere della sicurezza sui cittadini - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News -

Tragedia questa mattina sul litorale pontino. Matilde Masini , una donna di 55 anni, è stata investita sulla Migliara 58, nel teerritorio di Terracina . L'incidente si è verificato all'incrocio con ...È partita la corsa dei partiti per le elezioni politiche 2022 che si svolgeranno in un unico giorno di voto, il 25 settembre. L'attenzione di tutti va ai sondaggi più recenti: chi pagherà il prezzo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La premiata coppia Jorge Mendes-Cristiano Ronaldo sta ancora cercando una soluzione per lasciare il Manchester United: ecco l'ultima idea ...