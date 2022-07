(Di venerdì 22 luglio 2022) Mosca, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hannochiesto lo "" degli uffici dell'nel Paese, presentando ricorso in tal senso al tribunale distrettuale di Mosca. Lo ha reso noto un portavoce del tribunale stesso citato dai media russi. Si tratta di un ulteriore passo contro l'organizzazione semi-governativa israeliana, che facilita e incoraggia l'immigrazionein Israele. L'azione di Mosca contro l'organizzazione che sovrintende all'immigrazione in Israele è vista come una rappresaglia per la posizione di Israele sulla guerra in. L'ha affermato che le sue attività per ora continuano.

GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - lucianonobili : Altro che superbonus, licenze taxi, reddito di cittadinanza e termovalorizzatore. Sovranisti e Populisti. Conte, Sa… - Corriere : Si sblocca l’export di grano: Russia e Ucraina firmano l’accordo (il primo da inizio guerra) - TV7Benevento : Ucraina: Russia chiede ufficialmente 'scioglimento' Agenzia Ebraica - - Gab_Si_ : @makipretti @alecat01118439 @mannocchia Nel senso che la Russia non sta facendo la guerra all'Ucraina? Doveva dire… -

La popolazione comincerà a capire che qualcosa non va, anche se in Russia la colpa non è mai imputata al governo, n a Putin, ma agli Usa e ora, ovvio, all'Ucraina". In aeroporto, Aleksandra si è resa ...(ANSA) - ROMA, 22 LUG - La Russia schiera riservisti nel sud dell'Ucraina per contrastare la linea di difesa ucraina. Lo riferisce Ukrinform citando un post pubblicato su Facebook dallo Stato maggiore ...Definito l'accordo tra Kiev e Mosca per consentire il commercio del grano attraverso il Mar Nero. I russi bombardano Kharkiv ma subiscono ancora gravi perdite ...