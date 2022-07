Takagi & Ketra pubblicano l’EP Bubble (The Remixes) (Di venerdì 22 luglio 2022) A distanza di un mese dall’uscita del nuovo grande successo degli hitmaker per eccellenza Takagi & Ketra insieme a Salmo e thasup, esce oggi l’EP Bubble (The Remixes) A distanza di un mese dall’uscita del nuovo grande successo degli hitmaker per eccellenza Takagi & Ketra insieme a Salmo e thasup, esce oggi l’EP Bubble (The Remixes). Una raccolta di 6 brani, realizzati da alcuni tra i più importanti artisti e produttori del panorama musicale italiano e internazionale. l’EP si apre con un remix in chiave acustica, solo chitarra e voce, di thasup – protagonista con Salmo della versione originale. Segue l’incalzante e distorto remix di Sick Luke, producer ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) A distanza di un mese dall’uscita del nuovo grande successo degli hitmaker per eccellenzainsieme a Salmo e thasup, esce oggi(The) A distanza di un mese dall’uscita del nuovo grande successo degli hitmaker per eccellenzainsieme a Salmo e thasup, esce oggi(The). Una raccolta di 6 brani, realizzati da alcuni tra i più importanti artisti e produttori del panorama musicale italiano e internazionale.si apre con un remix in chiave acustica, solo chitarra e voce, di thasup – protagonista con Salmo della versione originale. Segue l’incalzante e distorto remix di Sick Luke, producer ...

