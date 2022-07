Stalking e violenze ai danni della sua ex: nei guai 31enne sannita (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, 21 luglio, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri di Benevento hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ad i luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con divieto altresì di comunicare con la medesima, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di un 31enne abitante in Comune limitrofo al capoluogo di provincia per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, e violenza privata nei confronti della sua ex fidanzata 28enne di Benevento. L’indagato, infatti, è ritenuto gravemente indiziato di reiterate condotte illecite ai danni della giovane ragazza consistenti in appostamenti ed ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, 21 luglio, all’esito di un’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica di Benevento, i Carabinieri di Benevento hanno eseguito l’ordinanza di applicazionemisura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ad i luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con divieto altresì di comunicare con la medesima, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di unabitante in Comune limitrofo al capoluogo di provincia per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, e violenza privata nei confrontisua ex fidanzata 28enne di Benevento. L’indagato, infatti, è ritenuto gravemente indiziato di reiterate condotte illecite aigiovane ragazza consistenti in appostamenti ed ...

