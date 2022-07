Non ci sono prove che questa strada si trovi in Cina

Leggi su facta.news

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente la fotografia di unacon complessivamente 40 corsie, accompagnata da un commento in cui si legge «in, 20 corsie per lato». L’immagine era stata diffusa in precedenza anche da altri utenti che l’avevano descritta come «la più grande autodel mondo» a Pechino, in. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Nonostante non sia stato possibile geolocalizzare l’immagine, né stabilire l’autenticità, quel tratto dinon corrisponde ad alcuna infrastruttura cinese. Una grande autoche si trova a Pechino è la G4 Beijing–Hong Kong–Macau Expressway, lunga 2.270 chilometri e che si estende da Pechino a Shenzhen. Non è però stato possibile ...