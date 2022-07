Neonata non smette di sorridere – “Non smetteremo di parlarne perché siamo molto orgogliosi di lei” (Di venerdì 22 luglio 2022) Ogni giorno nel mondo nascono centinaia, forse anche migliaia, di bambini. I piccoli conoscono il mondo per la prima volta e, con l’aiuto dei loro genitori, pian piano modelleranno la loro vita. Ma ci sono bambini che si fanno notare già da appena nati. Quando è nata la figlia di Christina, Ayla, sembrava avere sempre il sorriso stampato in faccia. Ovviamente, la mamma ha pensato che fosse commovente vedere la sua piccola così felice. Ma in realtà il suo sorriso permanente non era dovuto alla gioia. Diventare genitori è un grande giorno per tutti gli esseri umani. I nostri figli dipendono in tutto e per tutto da noi, che dobbiamo garantire loro le migliori condizioni di vita possibili. Ma ci sono delle cose che purtroppo non possiamo controllare, neanche per il bene dei nostri bambini. Nel dicembre del 2021, mamma Christina ha partorito la sua ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 22 luglio 2022) Ogni giorno nel mondo nascono centinaia, forse anche migliaia, di bambini. I piccoli conoscono il mondo per la prima volta e, con l’aiuto dei loro genitori, pian piano modelleranno la loro vita. Ma ci sono bambini che si fanno notare già da appena nati. Quando è nata la figlia di Christina, Ayla, sembrava avere sempre il sorriso stampato in faccia. Ovviamente, la mamma ha pensato che fosse commovente vedere la sua piccola così felice. Ma in realtà il suo sorriso permanente non era dovuto alla gioia. Diventare genitori è un grande giorno per tutti gli esseri umani. I nostri figli dipendono in tutto e per tutto da noi, che dobbiamo garantire loro le migliori condizioni di vita possibili. Ma ci sono delle cose che purtroppo non poscontrollare, neanche per il bene dei nostri bambini. Nel dicembre del 2021, mamma Christina ha partorito la sua ...

