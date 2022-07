Morta dopo sei giorni di abbandono: “Non camminava ancora ed era poco sviluppata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo aveva fatto già altre volte: aveva abbandonato la figlioletta Diana per alcuni giorni, soprattutto nei weekend. Per poi rientrare a casa come se niente fosse. La piccola di un anno e mezzo era sopravvissuta. Questa volta, invece, non ce l’ha fatta: sei giorni senza mangiare e bere sono stati troppi. La mamma, Alessia, si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo aveva fatto già altre volte: aveva abbandonato la figlioletta Diana per alcuni, soprattutto nei weekend. Per poi rientrare a casa come se niente fosse. La piccola di un anno e mezzo era sopravvissuta. Questa volta, invece, non ce l’ha fatta: seisenza mangiare e bere sono stati troppi. La mamma, Alessia, si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LiberoP68333298 : RT @Elena81353537: Oggi,dopo diversi giorni che era ricoverata è morta una mia zia. No, non aveva il covid, ma è morta da sola in un letto… - tempor_ale : ho ritrovato il file di 10 anni fa su cui io e mio fratello annotavamo i sogni che facevamo la notte perché papà ci… - leftsnoopy : RT @Elena81353537: Oggi,dopo diversi giorni che era ricoverata è morta una mia zia. No, non aveva il covid, ma è morta da sola in un letto… - Valessiabi : RT @andinika8: Dopo averlo abbattuto per aver attaccato due impiegati del parco, questa bellissima creatura viene schiaffeggiata, da morta,… - leggoit : Diana, la bimba di 16 mesi morta dopo 6 giorni di stenti: «Era magrolina, nessuno l'ha mai vista camminare» -