Luigi Di Maio si è suicidato | quello che non aveva calcolato Addio

(Di venerdì 22 luglio 2022) In un'aula sostanzialmente fredda, l'applauso più intenso e lungo al discorso di Mario Draghi è stato ieri mattinadel ministro degli Esteri, che gli stava seduto proprio affianco. Il quale, mutuando un'espressione dal dialetto napoletano, si pone, rispetto al capo dell'esecutivo, come una sorta di "vaccariello", cioè come il giovane vitello che sta attaccato ben stretto alla vacca madre che gli dà linfa vitale e forza per entrare nel mondo degli adulti. Nel caso di Di, detto ancora Giggino quasi ad attestarne la non avvenuta maturità, la nuova madre adottiva ha sostituito da un po' di tempo Beppe Grillo, che in qualche gli ha preferito un oscuro avvocato di provincia graziato dalla fortuna. Draghi ha ridato un senso alla vita di questo giovanotto che solo tre anni fa, già al governo, rincorreva sogni adolescenziali in Francia ...