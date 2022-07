“Letta arrogante” Conte va allo strappo pure con il Pd | rottura definitiva

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Volano gli stracci tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dopo la crisi di governo. I dem si stanno sfilando dal campo largo e dall'intesa con i grillini, in primis per bocca del segretario Enrico: un atteggiamento che ha profondamente irritato Giuseppe. “Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo” il riferimento del leader pentastellato alle primarie girosse in programma domenica. Ma Lorenzo Guerini, ministro della difesa del governo Draghi, non arretra di un millimetro e lancia un'altra bomba a mano in casa 5Stelle: "Chi ha fatto cadere Draghi non può essere alleato del Partito Democratico”. La situazione ...