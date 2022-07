Innovazione, computer quantistici: sbloccata una nuova potenza di calcolo (Di venerdì 22 luglio 2022) sbloccata una potenza di calcolo molto piu’ elevata per i computer quantistici: è pronto, infatti, il primo dispositivo che va oltre il classico sistema binario, basato solo su 0 e 1, utilizzato in tutti i computer tradizionali e finora anche in quelli quantistici. Lo ha messo a punto il gruppo dell’Universita’ austriaca di Innsbruck guidato da Martin Ringbauer, che ha pubblicato il risultato sulla rivista Nature Physics. Il nuovo computer quantistico, quindi, non si basa piu’ sui qubit, le unità di informazione quantistica, ma sui qudit, una nuova tipologia di unità di calcolo in grado di sfruttare molti piu’ livelli di energia contemporaneamente. Memorizzare le informazioni in 0 e 1 non e’ il modo piu’ efficiente per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022)unadimolto piu’ elevata per i: è pronto, infatti, il primo dispositivo che va oltre il classico sistema binario, basato solo su 0 e 1, utilizzato in tutti itradizionali e finora anche in quelli. Lo ha messo a punto il gruppo dell’Universita’ austriaca di Innsbruck guidato da Martin Ringbauer, che ha pubblicato il risultato sulla rivista Nature Physics. Il nuovoquantistico, quindi, non si basa piu’ sui qubit, le unità di informazione quantistica, ma sui qudit, unatipologia di unità diin grado di sfruttare molti piu’ livelli di energia contemporaneamente. Memorizzare le informazioni in 0 e 1 non e’ il modo piu’ efficiente per ...

