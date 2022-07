GP Francia, Libere 1: ancora Leclerc-Verstappen, monegasco davanti (Di venerdì 22 luglio 2022) La terra transalpina ha mandato in archivio il primo step di questo lungo weekend. Il GP Francia ha mandato in pista le Libere 1 di questo venerdì che hanno eletto Charles Leclerc di Ferrari come il miglior performer sull’asfalto gallico: il monegasco ha staccato il miglior tempo ed è tallonato da Max Verstappen, attuale leader del classifica piloti e campione del mondo in carica su Red Bull. Carlos Sainz ha chiuso il primo podio virtuale con il terzo posto, ma sarà certamente penalizzato sulla griglia di partenza. Quarto Geroge Russell, mentre buona la prova di Nyck De Vries che, sostituendo Lewis Hamilton, si è piazzato al nono posto. GP Francia, Libere 1: l’ordine delle prime prove Charles Leclerc (Credit foto – pagina Facebook Charles ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) La terra transalpina ha mandato in archivio il primo step di questo lungo weekend. Il GPha mandato in pista le1 di questo venerdì che hanno eletto Charlesdi Ferrari come il miglior performer sull’asfalto gallico: ilha staccato il miglior tempo ed è tallonato da Max, attuale leader del classifica piloti e campione del mondo in carica su Red Bull. Carlos Sainz ha chiuso il primo podio virtuale con il terzo posto, ma sarà certamente penalizzato sulla griglia di partenza. Quarto Geroge Russell, mentre buona la prova di Nyck De Vries che, sostituendo Lewis Hamilton, si è piazzato al nono posto. GP1: l’ordine delle prime prove Charles(Credit foto – pagina Facebook Charles ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… - SkySportF1 : ? Il comunicato, i motivi e le ultime ? - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? -