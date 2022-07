GF Vip 7, altro smacco a Signorini: il “no” è definitivo (Di venerdì 22 luglio 2022) Un altro secco rifiuto incassato da Alfonso Signorini per quanto riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip Momento delicato per Alfonso Signorini. Il noto giornalista di gossip e presentatore televisivo è alle prese con la scelta del cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Il GF Vip 7 comincerà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Unsecco rifiuto incassato da Alfonsoper quanto riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip Momento delicato per Alfonso. Il noto giornalista di gossip e presentatore televisivo è alle prese con la scelta del cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Il GF Vip 7 comincerà L'articolo proviene da Inews24.it.

fishnethaz : io comunque se avessi un vip me ne starei a casa con il culo dal condizionatore fino alle 19 porca madonna altro che file - ollycaly : certo che sti “vip” tipo ?? che fanno sta cosa dei messaggi anonimi come i 12enni del mio paesino sono proprio cring… - nikatossica : @charlie17620465 Che poi non so quanto guadagna ma dovrebbe capire che se una persona (che siano vip o quant’altro)… - sweetlouis_love : @ehiRicardo ma non ci dovrebbe essere scritto sull'email che si riceve per ritirare i vip pack o altro? - aarii_ari : @poetheavenly Ma inutilmente più che altro, cioè io non so quante saremo con il vip ma secondo me in tutto saremo l… -