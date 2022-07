Elezioni, Malpezzi (Pd): 'Impossibile continuare un percorso comune col M5s' (Di venerdì 22 luglio 2022) C'eravamo tanto amati, potremmo dire citando un celebre film di qualche anno fa. Il rapporto tra Pd e M5s, dopo la caduta del governo Draghi, è appeso a un filo. La presidente dei senatori dem Simona ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) C'eravamo tanto amati, potremmo dire citando un celebre film di qualche anno fa. Il rapporto tra Pd e M5s, dopo la caduta del governo Draghi, è appeso a un filo. La presidente dei senatori dem Simona ...

