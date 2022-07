(Di venerdì 22 luglio 2022) In queste ore però leggo diverse dichiarazionida parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo", scrive in una nota il presidente M5S. Sono ...

danieledv79 : RT @Corriere: Conte isolato attacca i dem: «Da loro parole arroganti» - Corriere : Conte isolato attacca i dem: «Da loro parole arroganti» - Luxgraph : Conte isolato attacca i dem: «Da loro parole arroganti» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - infoitinterno : Conte isolato attacca i dem: «Da loro parole arroganti» - mazzarellantoni : RT @sole24ore: Di Maio: 'Conte ha isolato Movimento 5 Stelle, che ormai non esiste più' - Il Sole 24 ORE -

"Ma quello non è più il M5S: è il partito diche si è, ha distrutto il governo e ha messo in difficoltà il Paese perché i consensi diminuivano", accusa Luigi Di Maio, ministro degli ...Ma mentre infuria la tempesta nel campo progressista , internamente gli stellati iniziano a bussare alla porta diper avere lumi sulla campagna elettorale. "Gli altri leader hanno già iniziato, ...La replica di Lorenzo Guerini, ministro della Difesa: «Chi è stato protagonista della caduta del governo Draghi non può essere interlocutore del Pd» ...Meloni avverte Berlusconi: le regole sulla leadership non in discussione. Conte: Pd arrogante. Guerini: chi ha fatto cadere Draghi non è un alleato ...