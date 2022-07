Cadillac Celestiq - Super ammiraglia per prezzi e contenuti | l' elettrica GM è già più che un prototipo

Auto21news : #Cadillac ha tolto i veli a #CELESTIQ, un'auto elettrica al 100% da $300.000: sarà costruita in soli 500 esemplari,… - QuotidianoMotor : Cadillac Celestiq: prime foto dell’elettrica da 300.000 $ - motoblog : Cadillac Celestiq: prime foto dell’elettrica da 300.000 $ - Caterinadiiorgi : Cadillac Celestiq: prime foto dell’elettrica da 300.000 $ -

, dopo diverse anticipazioni , ha finalmente presentato la sua nuova e lussuosa ammiraglia elettrica . Laè ancora in formato show car , ma anticipa la futura vettura che entrerà al vertice del catalogo del marchio americano, realizzata in modo artigianale e spinta da una propulsione a ...(2022) 7 Uno schermo da 55' e un tetto digitale a quattro zone. Con una carrozzeria così dirompente anche gli interni, in effetti, dovevano stupire. Per riuscire nell'obiettivo, la ...It indicates the ability to send an email. An curved arrow pointing right. Cadillac, General Motors' luxury brand, is becoming electric-only. A key part of its plan is the Celestiq, a high-end ...A month and a half after sharing the first public images of the Celestiq electric sedan, Cadillac has publicly shared the full monty, unveiling several full images of the “show car” version of the ...