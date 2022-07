Assalto del West Ham per Zielinski: si tratta con il Napoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se Fabian Ruiz attende che qualche big spagnola si presenti con una offerta concreta, ci sono novità che riguardano Piotr Zielinski. Le qualità del polacco non sono mai state messe in discussione, ma nell’ultimo anno il centrocampista del Napoli dopo una stagione cominciata bene, in primavera lo ha visto uscire un po’ di scena per una serie di problemi, diciamo complessivamente di condizione psico-fisica. Per questo motivo il calciatore potrebbe finire sulla lista dei partenti, e il West Ham sta approfondendo il suo profilo e ha sondato il terreno con gli agenti per capire se l’operazione è fattibile. Sì, perché nel rinnovo di contratto che Piotr siglò con il Napoli nell’estate del 2020, oltre a un sostanzioso aumento di ingaggio (oggi guadagna circa 4 milioni netti) ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Se Fabian Ruiz attende che qualche big spagnola si presenti con una offerta concreta, ci sono novità che riguardano Piotr. Le qualità del polacco non sono mai state messe in discussione, ma nell’ultimo anno il centrocampista deldopo una stagione cominciata bene, in primavera lo ha visto uscire un po’ di scena per una serie di problemi, diciamo complessivamente di condizione psico-fisica. Per questo motivo il calciatore potrebbe finire sulla lista dei partenti, e ilHam sta approfondendo il suo profilo e ha sondato il terreno con gli agenti per capire se l’operazione è fattibile. Sì, perché nel rinnovo di contratto che Piotr siglò con ilnell’estate del 2020, oltre a un sostanzioso aumento di ingaggio (oggi guadagna circa 4 milioni netti) ...

