Allarme vaiolo delle scimmie, infettato un bambino di 10 anni. I particolari (Di venerdì 22 luglio 2022) Allarme vaiolo delle scimmie, infettato un bambino di appena 10 anni. Non si conoscono ancora le fonti che lo hanno potuto contagiare. I particolari della vicenda. Il termine corretto è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 22 luglio 2022)undi appena 10. Non si conoscono ancora le fonti che lo hanno potuto contagiare. Idella vicenda. Il termine corretto è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ParliamoDiNews : [ULTIM’ORA] ASL3, dopo il vaiolo delle scimmie è allarme per il meteorismo dei cinghiali – SuperbaMente #bisagno… - No_Islam_ : Avviata #vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie in #Francia. Maggioranza contagi fra gay, ma alta trasmessibil… - Montecarlonews : Ogni giorno ha il suo allarme: crescono i contagi dovuti al vaiolo delle scimmie - Frances25551623 : RT @shantaram84: “Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di vaccino” Il vaiolo delle scimmie rischia di diffondersi a macchia d'olio. L'a… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: ? Vaiolo delle scimmie: un allarme ignorato per anni -