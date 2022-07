West Ham, Issa Diop non parte (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante l'accordo raggiunto con il Fulham, sulla base di 20 milioni di euro, per il trasferimento di Issa Diop, l'allenatore del... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante l'accordo raggiunto con il Fulham, sulla base di 20 milioni di euro, per il trasferimento di, l'allenatore del...

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, anche il #WestHam su #Scamacca: la situazione - Emmdido : ??ULTIMA ORA: Il West Ham ha presentato un’offerta superiore ai 40 milioni di euro al Sassuolo per Scamacca. - ComarPrescelto : @GA7_Official Non va mai via, o west ham mic è scem - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca -